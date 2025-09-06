Росіяни намагаються зайняти вогневі позиції у будівлях і пройти за лінію зіткнення.

Бійці підрозділу “Братство” зі складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України зірвали плани російських військ прорватися до кордонів Дніпропетровської області.

Про це інформує ГУР МОУ.

У розвідці зазначають, що російські війська малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.

"Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками “Братства”, — ідеться у повідомленні.

На відео — вибухові кадри знищення ворожих укриттів.