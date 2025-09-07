На Сумщині через російські обстріли загинула людина, ще вісім поранені, серед них дитина

Унаслідок російських обстрілів в Сумській області одна людина загинула, вісім поранені, серед них дитина. Також зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

"Протягом минулої доби війська рф здійснили чергові обстріли території області. Ворожий вогонь спричинив руйнування цивільної інфраструктури та призвів до людських жертв", — ідеться у повідомленні.

У Путивльській громаді внаслідок обстрілів загинула 51- річна жінка, ще 7 людей отримали поранення, серед них 8-річний хлопчик.

У Краснопільській громаді через влучання ворожого дрону у автівку, поранення отримав 57-річний чоловік.

Пошкоджено понад 10 одиниць транспортних засобів, зокрема вантажні автомобілі, трактори, приватні авто та мікроавтобус. Руйнувань зазнали щонайменше 6 приватних домоволодінь, один багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, складське приміщення та навчальний заклад.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які фіксували масштаби пошкоджень і збирали докази воєнних злочинів. За кожним фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).