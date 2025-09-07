Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині через російські обстріли загинула людина, ще вісім поранені, серед них дитина

Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, складське приміщення та навчальний заклад.

На Сумщині через російські обстріли загинула людина, ще вісім поранені, серед них дитина
Фото: поліція Сумської області

Унаслідок російських обстрілів в Сумській області одна людина загинула, вісім поранені, серед них дитина. Також зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

"Протягом минулої доби війська рф здійснили чергові обстріли території області. Ворожий вогонь спричинив руйнування цивільної інфраструктури та призвів до людських жертв", — ідеться у повідомленні.

У Путивльській громаді внаслідок обстрілів загинула 51- річна жінка, ще 7 людей отримали поранення, серед них 8-річний хлопчик. 

У Краснопільській громаді через влучання ворожого дрону у автівку, поранення отримав 57-річний чоловік.

Пошкоджено понад 10 одиниць транспортних засобів, зокрема вантажні автомобілі, трактори, приватні авто та мікроавтобус. Руйнувань зазнали щонайменше 6 приватних домоволодінь, один багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, складське приміщення та навчальний заклад.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які фіксували масштаби пошкоджень і збирали докази воєнних злочинів. За кожним фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies