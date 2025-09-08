Посилення відповідальності військових «за непокору» можуть поставити на голосування за тиждень. Що від Ради вимагають натомість

Чому обидва законопроєкти викликали таке обурення, що військовослужбовці пропонують натомість, як відреагували у Міністерстві оборони і що з проєктом закону про Військового омбудсмена – читайте далі.

Станом на 5 вересня лист підписали близько 900 осіб. Тим часом, того ж вечора на Майдан Незалежності вийшло кілька сотень людей , щоб висловитися проти таких змін. Серед них були, як військові та ветерани і члени їхніх сімей, так і цивільні.

Напередодні він опублікував лист-звернення до військово-політичного керівництва. У ньому закликав не ухвалювати законопроект №13452.

“Вони повʼязані тим, що обидва є витвором непрофесійної ініціативи Комітету з питань правоохоронної діяльності”, – вважає Андрій Писаренко, адвокат, командир мінометної батареї батальйону «Вовки Да Вінчі».

Є також законопроєкт №13452. Щодо посилення покарання за непокору. Його поки що взагалі не виносили на голосування.

4 вересня народні депутати у першому читанні проголосували за проєкт закону №13260. Ним по суті хочуть закрити вікно для самовільного залишення частини без кримінальної відповідальності. Таким чином унеможливити і вільне переведення до іншого командира чи навіть в іншу структуру Сил оборони шляхом СЗЧ.

Що із законопроєктом про покарання за непокору (№13452)

Як пояснюється у листі-зверненні, опублікованому Писаренком, закон де–юре забороняє судам призначати більш м’які покарання, ніж передбачено законом, та звільняти від відбування покарання з випробуванням.

“Це означає фактичну ліквідацію принципу індивідуалізації покарання – ключового елементу справедливого суду”, – йдеться у зверненні.

Це, зокрема, на думку авторів та підписантів, розклюватиме суспільство, а також демотивуватиме військових продовжувати службу, а цивільних долучатися до війська.

Фото: EPA/UPG Бійці 93-ї ОМБр на вогневих позиціях поблизу Костянтинівки, Донецька обл., 24 квітня 2025 р.

Занепокоєння з приводу цього документу висловила і Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців. Зокрема, через те, що “що суди дуже часто не мають змоги взяти до уваги обставини вчинення правопорушення, не вивчають медичних та інших документів”.

“Аналіз звернень військовослужбовців дає змогу зробити висновок, що нерідко до непокори, невиконання наказу або самовільного залишення частини призводять неврахування з боку командира стану здоров’я військовослужбовця, ненадання відпустки за сімейними обставинами, нездорова атмосфера у військовому колективі або задавнені невирішені конфлікти, приниження чи тиск з боку командирів або побратимів”, – йдеться у поясненні на сторінці Уповноваженої.

Водночас вона зазначила, що посилення перевірки та адміністративної відповідальності за розпиття алкоголю, а також встановлення адміністративної відповідальності за зловживання владою з боку військових посадових осіб під час воєнного стану “слушні й необхідні пропозиції, які важливо підтримати”.

Окремо Ольга Решетилова у коментарях закликала депутатів розглянути закон про військового омбудсмана, “на який вони, звісно, знайти час не можуть”.

Фото: mipl.org.ua Ольга Решетилова

Також у коментарях під дописом Писаренка нардепи Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк та Яна Зінкевич запевнили, що законопроєкт не виноситимуть на голосування. І що документ буцімто знятий з розгляду.

Втім, на сайті Раді цього не зазначено. Як пояснив Юрчишин, “для офіційного зняття треба рішення парламенту. Але тут краще і не вносити, хай собі висить”.

Соломія Бобровська не виключає, що наступного тижня законопроєкт можуть поставити на голосування.

“Якщо наполягатиме Генштаб, тоді можливо є шанс, що його поставлять через тиждень на порядок денний. Але судячи з того, який настрій в залі, я сподіваюся, що більшість буде проти. Ми бачимо, що вже пішла хвиля спротиву до цієї ідеї”, – пояснила депутатка у коментарі LB.ua.

У суботу, 6 вересня, на законопроєкт відреагували і в Міністерстві оборони України. У заяві міністерства йдеться про підтримку того, аби виключити з документу положення про посилення відповідальності військових за непокору.

"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", – йдеться в дописі.

Та цього замало, зазначає Писаренко.

Фото: Андрій Писаренко Андрій Писаренко

Що військові вимагають натомість

Скасувати норми закону №8271 (так званого закону Залужного, яким у 2022 році і посилили покарання для військовослужбовців).

Також автори та підписанти листа вимагають відновити принцип індивідуалізації покарання для військових, щоб гарантувати їм не менший рівень судового захисту, аніж цивільним, відповідно до шостої статті Європейської конвенції з прав людини.

Крім того закликають почати публічну експертну дискусію за участі військових командирів, правників, правозахисників, ветеранів і психологів.

“Щодо реальних механізмів підвищення дисципліни: лідерство, підготовка, забезпечення, справедливі переведення, KPI командування, індикативні показники тощо, а не каральний максималізм”, – йдеться у зверненні.

І вимагають підтримати законопроєкт про створення офісу військового омбудсмена, який був зареєстрований у Раді ще у травні.

З приводу цього LB.ua також звернувся до нардепів і самої уповноваженої президента.

Соломія Бобровська зазначила, що законопроєкт мали розглянути цього тижня, але його заблокувала Юлія Тимошенко.

"Сподіваюся, поставлять за тиждень", – додала депутатка.

У Міністерстві оборони заявили, що і вони, і парламентарі "досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом України проєкту закону "Про Військового омбудсмана".

Фото: goloszmin.org Соломія Бобровська

Як є зараз із СЗЧ і що хоче змінити Рада

У грудні 2022 року нардепи посилили кримінальну відповідальність за дезертирство й самовільне залишення частини. Таким чином позбавивши військовослужбовців справедливого суду.

Зрештою кількість випадків СЗЧ у наступні роки тільки зростала. За даними Головного управління захисту прав військовослужбовців МОУ, мова про цифру на 66% більшу за аналогічний період до ухвалення змін. А система просто не не мала спроможливості давати раду з таким обсягом.

Тому в серпні 2024 року депутати знімають кримінальну відповідальність за перший факт СЗЧ. Військовослужбовці отримують два шляхи повернення на службу – складніший і простіший.

Або через клопотання до слідчого (і тоді знімається кримінальна відповідальність), або через батальйон резерву, а саме – через заявку в застосунку Армія+.

Але скористатися варіантом з Армія+ могли лише ті, хто пішов у СЗЧ до 10 травня 2025 року. Та в обох варіантах повернення було можливе до 30 серпня 2025 року.

Фото: Олександр Павлюк

Однак, у варіанті з Армія+ питання кримінальної відповідальності залишається відкритим.

30 серпня минуло, з’явився проєкт закону №13260. Депутатка Соломія Бобровська назвала його спробою “знайти баланс між правосуддям і реаліями війни”.

“Як це працюватиме: боєць, який пішов у СЗЧ, і на якого відкрите кримінальне провадження, при поверненні на місце служби, отримання посади та перебування на ній понад 3 місяці, звільняється від відповідальності. Суд, у свою чергу, закриває по ньому справу”, – пояснила вона у себе на фб-сторінці.

Втім, за її словами, існує ризик у тому, що закон працюватиме лише для тих, по кому вже відкриті провадження. “А таких — не більшість. Для тих, кого не розшукують, стимулу повертатись немає”, – додала Бобровська.

Окремо в коментарі LB.ua депутатка роз'яснила, що цей законопроєкт включає не лише тих, хто повернувся із СЗЧ до 30 серпня. А й тих, хто ще не повернувся або піде на СЗЧ у майбутньому.

Андрій Писаренко зазначає, що таким чином депутати хочуть скасувати вільну систему переведення в інший підрозділ .

“Тепер хочуть залишити можливість повернутись без кримінальної відповідальності тільки назад в свою частину, або у частини, визначені на власний розсуд Генштабом. Цей проєкт – продовження боротьби з наслідками, а не причинами СЗЧ”, – вважає військовослужбовець.