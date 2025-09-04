Парламент закриває «вікно» для СЗЧ. Кримінальну відповідальність хочуть повернути, але не для всіх

Розбираємося в деталях законопроєкту , який парламент вже ухвалив у першому читанні. Та головне: що про це думають самі військові?

Після періоду декриміналізації, що дозволив повернутися до війська понад 29 тисячам військових, депутати пропонують знову посилити покарання — повернутися до криміналізації, залишивши «поблажку» лише для тих, хто повернувся до 30 серпня 2025 року та відслужив щонайменше три місяці.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовець ЗСУ.

Декриміналізація у декілька етапів

Верховна Рада декілька разів у 2024 та 2025 роках ухвалювала зміни до законодавства, запровадивши можливість добровільного повернення на службу військових, які вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

До цього, згідно з статтею 407 Кримінального кодексу України (ККУ), за самовільне залишення частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці карали позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. А за статтею 408 ККУ — дезертирство (не просто СЗЧ, а з метою ухилення від служби) — до 12 років ув’язнення.

У квітні 2025 року парламент ухвалив закон №4392-IX, який додатково до декриміналізації скасував призупинення військової служби для осіб, які вперше самовільно залишили частину. Командири протягом 72 годин після повернення таких військових мали поновити їм матеріальне та інше забезпечення.

Також цим законом продовжили строк повернення з СЗЧ до 30 серпня 2025 року для тих, хто залишив частину після 10 травня 2025 року (раніше така можливість була з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025-го). Також у законі передбачили два способи повернення — за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+». Або за загальною процедурою, коли треба було подати рапорт, отримати письмову згоду командира та звернутися до органу розслідування для подання клопотання до суду про звільнення від відповідальності. Також передбачили опцію для такого військового перевестися до іншої військової частини.

Фото: Укрінформ Олексій Сухачов

Загалом за всі вісім місяців дії спрощеного механізму повернення та декриміналізації (з кінця листопада 2024 року до серпня 2025 року) до лав Сил оборони України повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини, доповів 5 серпня 2025 року директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

Як пояснив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко («Слуга народу»), фактично, з 31 серпня повернутися за спрощеною процедурою вже неможливо. Настав час ухвалювати нові законодавчі зміни.

Повернути кримінальну відповідальність. Але не для всіх

4 вересня 227 нардепів ухвалили за основу чергові законодавчі зміни щодо відповідальності за скоєння СЗЧ.

Автор проєкту, голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас («Слуга народу»), виступаючи з трибуни парламенту, наголосив, що тисячі військовослужбовців, які один раз зробили помилку, повернулися.

«Але ми маємо досить складну ситуацію на Донеччині, на Луганщині. До нас звертається Генштаб, Сили оборони, прикордонники та Нацгвардія. Вони просять залишити можливість тим, хто вже повернулися, бути звільненим від відповідальності. А на майбутнє норму (про декриміналізацію) прибрати, тому що вона вже своє зробила. Я впевнений, що відповідальність за самовільне залишення частини повинна бути», — сказав Іонушас.

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Іонушас

Членкиня оборонного комітету Ірина Фріз («Європейська солідарність») додала, що насправді декриміналізація призвела до зниження нашої обороноздатності.

«Про це говорили комбриги на засіданні Комітету нацбезпеки і оборони. Зараз ми намагаємося якось виправити ту помилку, яку допустила ця зала по декриміналізації. Але це лише перше читання та цей законопроєкт потребує доопрацювання», — сказала Фріз.

Голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич («Слуга народу») зазначив, що не можна говорити про «не спрацювання декриміналізації». Бо десятки тисяч військовослужбовців повернулися на місце служби.

«Спрацювало, але не до повної кількості. Тому настав час завершити таку тимчасову допомогу нашим Збройним Силам», — визнав він.

Фото: sud.ua Олександр Завітневич

Отож, проєкт закону пропонує додати до Кримінального кодексу норми, які дозволять звільняти від кримінальної відповідальності осіб, які вперше вчинили правопорушення за статтями 407 (СЗЧ) та 408 (Дезертирство) до 30 серпня поточного року, та для тих, хто служить не менше трьох місяців з моменту повернення.

А з Кримінального процесуального кодексу пропонують виключити норму, коли для звільнення від кримінальної відповідальності прокурор або суд мав отримати письмову згоду командира чи начальника в/ч. Тепер нардепи пропонують, щоб до клопотання прокурора була потрібна лише письмова згода самого військового на звільнення від кримінальної відповідальності (тих, хто повернувся до 30 серпня). Та без письмової згоди командування.

Лише на стадії досудового слідства прокурор або суд мають отримати документ від командира чи начальника в/ч про дату, час добровільного повернення особи та тривалість проходження служби після повернення.

Що про ці зміни говорять військові?

Військовий з позивним «Берлін», який зараз воює на лиманському напрямку, вважає, що лише відновленням криміналізації СЗЧ ситуацію не виправиш.

«За умови, коли невідворотності покарання не існує, жодна правоохоронна система не переварить десятки тисяч справ з вироками із тюремним строками. Кожен військовий має десятки знайомих «СЗЧшників», які спокійно сидять вдома роками, працюють, і живуть життя. І жодних шансів немає, що якість їхнього життя стане гіршою, ніж у військового на службі. Це теж добряче деморалізує тих, хто служить. Особливо, коли вдається за рік вдома побувати лише по два тижні. Враховуючи, що хтось вже віддав країні не один рік власного життя, життя з родиною і комфорт», — каже «Берлін», який у 2022 році повернувся з-за кордону, щоб стати до лав Сил оборони України.

Фото: zmist.pl.ua Іван 'Берлін'

На його думку, будь-які на папері посилення відповідальності для військових є несправедливими, зважаючі на десятки тисяч ухилянтів.

«Такі люди відкрито воюють проти мобілізації, тікають з навчальних центрів, переходять незаконно кордони з білорусами і Придністров'ям, де спокійно фсбшникам розказують про «нацистів», про позиції ЗСУ і спокійно їдуть в ЄС. Проблему СЗЧ неможливо вирішити, не вирішивши проблему ротацій та відпочинку вдома з сім'єю. Армія виснажена, а ефемерна тюрма більше нікого не лякає», — попереджає «Берлін».

Морпіх Іван Костенко впевнений, що новий проєкт закону «не про справедливість».

«Це намагання затикати дірки одними й тими самими людьми», — сказав він.

На думку Івана Костенка, декриміналізація СЗЧ з наміром повернути військових в армію з самого початку є «абсолютно неправильною історією». А відновлення кримінальної відповідальності — це також «не про справедливість, а розмивання відповідальності.

По факту, все це призвело до ситуації, коли військовому світить в’язниця за все на світі, зазначає морпіх.

«А якщо не хочеш робити роботу, як каже самодур-командир, то просто йди в СЗЧ. Потім повернешся і тоді за це нічого не буде. Або будеш казати, що хотів повернутись. Чи взагалі не йди в армію, тобі теж нічого не буде. Це ж лише військовим збільшуємо відповідальність», — каже Костенко.

В армії найбільш безправна людина — контрактник, який підписав його до 2022 року, додає він.

Фото: Дмитро Смольєнко Військовослужбовець бригади 'Хижак'

«Весь цей час чесно служить, намагається змінювати армію на краще, ніколи не тікав у СЗЧ. Та з плачем про «громадянську позицію» в СЗЧ йти не збирається. І просто дивиться, як всі інші мають пожити своє життя. Всі, крім нього. І все це замість того, щоб набирати в армію нових людей. Щоб захист Батьківщини став дійсно справою всього Українського народу. Щоб можна було нарешті закрити діри. Щоб можна було списувати людей, які вже не по одному пораненню отримали. Натомість постійно маємо загравання з натовпом, та намагання всидіти на всіх стільцях одночасно», — каже Костенко.

Військовий з позивним «Раджа», у свою чергу, наголошує, що відповідальність має понести кожен, хто пішов у СЗЧ.

«Але має бути змінена сама відповідальність, оскільки випадків з 2022 року чимало. Та вважаю, що несправедливо було б декриміналізувати СЗЧ тільки для тих, хто пішов до 30 серпня. Чим ті, що підуть в СЗЧ після 30 серпня, гірші за тих, хто пішов до!», — обурюється військовий.

Військовий з позивним «Муха», командир одного з підрозділів ДШВ, додає, що «з одного боку — відтягування покарання за СЗЧ колись таки мало закінчитись. Інакше — це просто втеча від вирішення проблеми».

«Треба вирішувати і наявні проблеми в армії. Та одним з ключових методів їх вирішення є посилення мобілізації. Бо відсутність притоку нових людей має наслідком те, що військові довше перебувають на позиціях, менше сплять, більше втомлюються, у командирів немає змоги відправити їх у відпустку тощо. В такій ситуації хтось може зірватись і втекти, банально відпочити. Це не виправдання, але цього можна максимально уникнути за умови постійного притоку нових людей», — каже офіцер.