Унаслідок атаки постраждала будівля Кабміну. Прем'єрка показала фото

Внаслідок російської атаки 7 вересня пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. Для гасіння пожежі залучили вертоліт.

Фотографії ушкоджень опублікувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона уточнила, що минулось без поранених.

"Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", – прокоментувала вона.

Фото: Юлія Свириденко в Telegram Пошкодження будівлі кабінету міністрів

Уночі і вранці Росія атакувала Київ ракетами і дронами. Найбільше в столиці постраждав Святошинський район – там є ушкодження не менше чотирьох багатоповерхівок, убито двох людей. Поранених не менше 17. Також будинок пошкоджено в Дарницькому районі.

Постраждали й інші області: Одеська, Запорізька, Дніпропетровська.



