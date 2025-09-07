“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок атаки постраждала будівля Кабміну. Прем'єрка показала фото

Поранених немає. 

Кабмін пошкоджено
Фото: Юлія Свириденко в Telegram

Внаслідок російської атаки 7 вересня пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. Для гасіння пожежі залучили вертоліт.

Фотографії ушкоджень опублікувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона уточнила, що минулось без поранених.

"Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", – прокоментувала вона.

Пошкодження будівлі кабінету міністрів
Фото: Юлія Свириденко в Telegram
Пошкодження будівлі кабінету міністрів

Уночі і вранці Росія атакувала Київ ракетами і дронами. Найбільше в столиці постраждав Святошинський район – там є ушкодження не менше чотирьох багатоповерхівок, убито двох людей. Поранених не менше 17. Також будинок пошкоджено в Дарницькому районі.

Постраждали й інші області: Одеська, Запорізька, Дніпропетровська. 
