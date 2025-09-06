Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Головне за суботу, 6 вересня: атаки на Запоріжжя та Сумщину, майже 130 ворожих штурмів

Бойові дії на Донеччині, 129 бойових зіткнень, ворожі обстріли, блокування пункту пропуску «Медика-Шегині», затримання нардепа від ОПЗЖ Христенка, якого підозрюють у держзраді. Яким запам’ятається 1291-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 6 вересня: атаки на Запоріжжя та Сумщину, майже 130 ворожих штурмів
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА, повідомив очільник обласної адміністрації Іван Федоров.

ДСНС повідомила, що станом на 22:00 рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби продовжують відновлювальні роботи. Унаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини, одна — врятована.

У місті сталося кілька пожеж. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

Унаслідок атаки на околиці Путивльської громади на Сумщині загинула людина, є поранені.

Серед постраждалих – 9-річна дитина.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 вересня відбулося 129 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 вересня – в новині.

Уранці 6 вересня російські терористи спрямували FPV-дрони на цивільних мешканок Городні та Семенівки Чернігівської області, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ціллю для росіян стали звичайні міські подвірʼя у Городні та Семенівці. Терористи запустили дрони по цивільних особах", — каже Чаус. Унаслідок ударів 70-річна жителька Семенівки загинула. 45-річна жінка із Городні у важкому стані, її госпіталізували до місцевої лікарні.

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання нардепа від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді.

"На території України затримали народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Х., який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, йдеться про чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка.

Подробиці – в новині.

Докладніше про Христенка – в нашій публікації

На кордоні з Польщею знову фіксували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».

Станом на 16:00 рух вантажівок пунктом пропуску відновлено, повідомила Державна прикордонна служба України і пресслужба міністерства розвитку громад та територій України.

О 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед «Медикою» навпроти українських «Шегинь». Обмеження стосувалися лише вантажівок, автобуси і легковики проїздили безперешкодно.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
