Затримали нардепа від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді. Це Христенко, - джерела

Його триматимуть під вартою до 21 жовтня. 

Затриманий народний депутат
Фото: Офіс генпрокурора

СБУ та Офіс гепрокурора повідомили про затримання нардепа від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді.

"На території України затримали народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Х., який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, йдеться про чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. 

За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення на територію України і він активно виконував завдання російської спецслужби. Генпрокуратура пише, що упродовж 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло забезпечити збір та оперативне передавання представникам РФ необхідної інформації.

Після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України, і звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні цього року прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 КК України. Тоді ж суд заочно обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, після затримання його доставили до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21 жовтня цього року. 

Досудове розслідування триває.

  • Раніше СБУ повідомила, що чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка викрили на державній зраді. Підозрюють, що парламентар був топовим агентом ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. 
