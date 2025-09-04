Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
На Буковині викрили схему незаконного продажу 6 га лісу біля гірськолижного курорту

На початку 2022 року дружина голови Мигівської сільської ради Вижницького району разом із двома наближеними до неї особами організувала незаконне привласнення земель.

На Буковині викрили схему незаконного продажу 6 га лісу біля гірськолижного курорту

Працівники ДБР у співпраці зі Службою безпеки України повідомили про підозру трьом особам у шахрайському заволодінні земельними ділянками біля гірськолижного курорту “Мигово” у Чернівецькій області.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Слідство встановило, що на початку 2022 року дружина голови Мигівської сільської ради Вижницького району разом із двома наближеними до неї особами організувала незаконне привласнення земель загальною площею 6 га в межах Мигівського лісництва державного підприємства “Берегометське лісомисливське господарство”, поруч із гірськолижним курортом “Мигово”.

Фігуранти використали підроблені державні акти про право власності для виготовлення земельно-технічної документації, присвоєння кадастрових номерів і реєстрації ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Надалі вони розділили незаконно оформлені землі на дрібніші частки та продали їх за заниженою вартістю заздалегідь підшуканому покупцю. Загальна ринкова вартість ділянок перевищує 3,4 млн грн.

Членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів і арешт майна.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.
﻿
