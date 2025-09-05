Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
На Закарпатті затримали хлопця, який планував напад у школі з ножем і транслював подію онлайн, ‒ Клименко

Хлопця затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку.

У Закарпатській області поліція затримала 15-річного учня, який планував у школі напад із холодною зброєю. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Хлопця затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. У цей час він вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ. 

“Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри”, ‒ зазначив міністр.

Клименко додав, що кіберполіція аналізувала всі доступні дані, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, а біля навчального закладу виставили посилену охорони. 

“У результаті ‒ напад попереджено, діти та педагоги ‒ в безпеці”, ‒ сказав він.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, хлопець планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

У квітні зловмисник завдав смертельних ножових поранень учениці у школі французького міста Нант на заході країни. Зловмисник встиг також вдарити зброєю ще трьох дітей, перш ніж один із вчителів зміг його знешкодити. Вбивцю поліція затримала на місці.
