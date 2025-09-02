Чотирьох російських десантників судитимуть за злочини проти цивільних жителів Бучі

Ще одному військовослужбовцю російської армії повідомили про підозру у вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними під час окупації Бучі у Київській області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Окрім того, відносно чотирьох російських військових скеровано обвинувальні акти до суду.

Обвинувачені ‒ військовослужбовці ЗС РФ, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ. Їх дії інкриміновано за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Так, за даними слідства в березні 2022 навідник парашутно-десантного взводу здійснюючи патрулювання на одній з вулиць м. Буча побачив двох місцевих жителів, які через відсутність електроенергії та газопостачання вимушено палили багаття для приготування їжі. Почувши постріли вони побігли до автомобіля щоб врятуватися. Однак, підозрюваний без будь-якого попередження відкрив по ним вогонь. Спочатку у того, який пробігав біля автомобіля, а потім - в іншого, який перебував на пасажирському сидінні. Від отриманих вогнепальних поранень чоловіки загинули.

Інший військовослужбовець, заступник командира взводу, разом з іншими службовцями зс рф, перебував у приміщенні однієї зі шкіл міста Буча звідки вели вогонь із мінометних та самохідних артилерійських установок. У підвалі цієї школи також переховувались місцеві мешканці.

Вийшовши у двір він побачив трьох цивільних, які розігрівали на вогнищі їжу. Без жодних пояснень, використовуючи нецензурну лайку, наказав їм тікати та одночасно почав стріляти по ним з травматичного пістолету. Потерпілі побігли в напрямку підвалу, а підозрюваний здійснив постріл у чоловіка, влучивши у тулуб. Відразу після цього вказаний військовий, рухаючись за потерпілими, здійснив з автоматичної стрілецької зброї постріли у потерпілу – цивільну жінку, яка у цей час спускалась сходами. Жінка померла.

Слідство встановило факти систематичних катувань та психологічного терору з боку російських військових. Вони знаходили мешканців у підвалах приватних будинків, погрожували їм вогнепальною зброєю, вимагали надати інформацію про позиції українських сил, якою люди не володіли.

Ще один заступник командира взводу 2-ї батальйонно-тактичної групи, намагаючись залякати місцевого жителя, який почув шум розбитого скла й намагався зупинити мародерство, застосував зброю. Він змусив чоловіка повзти по землі, приставив автомат до його голови та здійснив постріл біля вуха.

Також встановлено факти “допитів” із застосуванням пострілів поруч із головами потерпілих, імітуючи їхню страту. У деяких випадках у потерпілих тимчасово втрачався слух, вони зазнавали серйозних моральних і психічних страждань.

Слідство ідентифікувало та повідомило про підозру заступнику командира взводу – командиру бойової машини 4 десантно-штурмової роти 2 батальйонно-тактичної групи, який вчинив жорстоке поводження відносно цивільної особи.