На Київщині оголосили 42 підозри через понад 468 млн грн збитків (доповнено)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що у Київській області оголосили 42 підозри через понад 468 млн грн збитків.

"Цього разу представники місцевої влади відзначилися розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках, закупівлю харчування для дітей, незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі, виплатою багатомільйонної компенсації за “зруйноване житло”, яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом", – написав він у телеграмі. Згодом у Офісі генпрокурора уточнили, що за зловживання владою і службовим становищем підозру повідомили:

одному з керівників ДСП "ЧАЕС", який безпідставно нараховував премії собі і іншим працівникам, що завдало збитків у 5,2 млн грн;

начальнику одного з управлінь виконавчого комітету Броварської міської ради та директору приватної компанії. Вони підозрюються у зловживанні службовим становищем та підробленні звітів про вартість земельних ділянок під час їх продажу. Збитки – 1,5 млн грн;

директору державного підприємства інституту НААН у зловживанні службовим становищем для відчуження службової квартири. Збитки на суму понад 1 млн грн;

директору, головному бухгалтеру, завідувачу інсультним відділенням та медичному директору однієї з Обухівських лікарень через те, що вони у щомісячних звітах зазначали дані про надання послуг за програмою фінансування від НСЗУ, які в реальності не надавались. Збитки державному бюджету на понад 6,2 млн грн;

заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації, начальнику відділу та ексначальнику відділу Гостомельської СВА, члену комісії за фактами зловживання службовим становищем під час виділення компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло, а експерту – за сприяння у цьому злочині. Суть в тому, що обʼєкт, по якому погодили виплату компенсації, не тільки не був зруйнований, а ще й не підпадав під дію програми з компенсації, оскільки є нежитловим. Сума збитків – понад 7,8 млн грн;

головному бухгалтеру державної установи за зловживання службовим становищем при закупівлях, що спричинило збитки у сумі понад 2,2 млн грн;

головному лікарю (на момент злочину - заступник головного лікаря) державної установи через зловживання під час закупівель: переможцем тендеру на поставку фармацевтичної продукції визначав "потрібну" компанію, яка поставляла товар за завищеними цінами. Збитки на понад 1,2 млн грн;

державному кадастровому реєстратору ГУ Держгеокадастр у Київській області - зловживаючи службовим становищем, вніс неправомірні зміни до поземельних книг щодо координат меж земельних ділянок, чим спричинив збитки в сумі понад 1,1 млн грн;

у Київській області - зловживаючи службовим становищем, вніс неправомірні зміни до поземельних книг щодо координат меж земельних ділянок, чим спричинив збитки в сумі понад 1,1 млн грн; колишному начальнику ГУ ДСНС у Київській області, який, зловживаючи службовим становищем, вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт з будівництва пожежного депо, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі понад 3,6 млн грн.

За розтрату бюджетних коштів на неіснуючі укриття та махінації з харчуванням у школах притягнули до кримінальної відповідальності:

директора ліцею Білоцерківської міської ради, який підозрюється у підписанні актів прийняття укриття цивільного захисту неналежної якості, що призвело до збитків на понад 5,1 млн грн;

депутата Білоцерківської міської ради, який одночасно є директором комунального ліцею-гімназії, як і вище зазначений підозрюваний, прийняв укриття цивільного захисту неналежної якості. Сума збитків – понад 5 млн грн;

аналогічна ситуація і у випадку із головним спеціалістом Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, уповноваженим за здійснення закупівель, – зловживання службовим становищем під час закупівлі укриття. Нанесені міській раді збитки – 4 млн грн;

керівника підрядної організації, який отримав підозру у незаконному збагаченні за рахунок бюджетних коштів, які було виділено для облаштування укриття у дитячому садочку. Збитки – майже півмільйона грн;

депутата Білоцерківської міської ради, він же начальник Управління освіти цієї ж ради, та постачальника. Підозрюються у розтраті 2 млн грн місцевого бюджету під час закупівлі продуктів харчування для закладів освіти Білоцерківської міськради. Посадовець із постачальником організували схему, завдяки якій поставили не ті продукти, які передбачались договором;

секретаря Гатненської сільської ради Фастівського району. Отримав підозру за пособництво у замаху на заволодіння 800 тис. грн під час укладання договору на постачання обладнання для харчоблоку ліцею за завищеною ціною;

. Отримав підозру за пособництво у замаху на заволодіння 800 тис. грн під час укладання договору на постачання обладнання для харчоблоку ліцею за завищеною ціною; директора житлово-комунального виробничого підприємства Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району, директора підрядної компанії та інженер з технічного нагляду підозрюються у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі будматеріалів для будівництва мереж водопостачання за завищеними цінами. Збитки 2,2 млн грн;

За махінації із майном, землею та спричинення шкоди довкіллю підозри отримали:

колишній Дударківський сільський голова отримав підозру за безоплатну передачу комунальних земель у приватну власність, чим спричинив збитки в сумі 907 тис. грн;

державного реєстратора підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно, внаслідок чого землі рекреаційного призначення були неправомірно вилучені з комунальної власності. Збитки на суму понад 20,7 млн грн;

підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно, внаслідок чого землі рекреаційного призначення були неправомірно вилучені з комунальної власності. Збитки на суму понад 20,7 млн грн; вручили підозру за фактом заволодіння фізичною особою обманним шляхом з використанням підробленого державного акту, земельної ділянки. Збитки – 186 млн грн;

голова громадської організації, який на момент вчинення злочину був депутатом Великодимерської селищної ради, під виглядом будівництва пожежної водойми на земельних ділянках 4,88 га на території села Залісся Київської області, використовуючи службове становище організував незаконний видобуток супіску обсягом 41,573 тисяч куб.м. Дозволів він не мав. Спричинені збитки - 66,5 млн грн;

директор підприємства отримав підозру за самовільне зайняття земельної ділянки 13,5 га в охоронних зонах заповіднику. Завдані збитки – понад 13 млн грн;

директора ще однієї компанії підозрюють у незаконній порубці дерев на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, чим завдав збитків на 77,5 млн грн;

підозрюють у незаконній порубці дерев на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, чим завдав збитків на 77,5 млн грн; 3 особи підозрюються у підробці офіційних документів і подальшому їх використанні для заволодіння ділянкою у 7,276 га земель водного фонду комунальної форми власності. Збитки, нанесені Українській міські раді – 50,4 млн грн;

інженер лісгоспу філії “Димерське лісове господарство” ДП “Ліси України” своєю службовою недбалістю призвів до незаконної вирубки 137 сосен, чим державі завдано шкоди на суму 1,12 млн грн.

своєю службовою недбалістю призвів до незаконної вирубки 137 сосен, чим державі завдано шкоди на суму 1,12 млн грн. інспектор з охорони природно-заповідного фонду НПП “Білоозерський” допустив незаконну вирубку дубів у парку. Збитки – 4, 023 млн грн.

Крім цього за отримання неправомірної вигоди повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Миронівського міського голови - нині депутат Обухівської районної ради і ще трьом особам за зловживання впливом та отримання неправомірної вигоди у понад 160 тисяч грн. Посадовець організував схему і систематично вимагав у підлеглих кошти за нарахування їм премії у 250% до посадового окладу. Крім того його підозрюють у розтраті бюджетних коштів на виробництві відеоролика для туристичної промоції міста. Оплата у 50 тисяч грн була здійснена, але ролик так і не виготовили.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 28, 191, 197-1, 240, 246, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 369-2 КК України. Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.