Фігурант обіцяв підприємцям, що вони виграють майбутні тендери для надлісництв і лісництв у філії “Поліський лісовий офіс”.

ДБР викрило керівника Сарненського адлісництва “Поліського лісового офісу” державного підприємства “Ліси України” на вимаганні з підрядника 3 мільйонів гривень хабаря.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців та ОГП.

Хабар мав сплатити представник комерційних структур, які уклали з держпідприємством договір з надання лісозаготівельних послуг.

Посадовець встановив для комерсантів “таксу”, яку вони мали сплатити протягом 2025 року. Задокументовано, що за травень ця сума складала 40 грн за кожний кубометр зрубаної деревини, а у липні зросла до 60 грн.

Загальний розмір “данини” за три місяці роботи підрядника становив 3 млн грн. За ці кошти фігурант гарантував визнання підприємців переможцями за результатами проведення наступних тендерних закупівель для потреб надлісництв та лісництв, що розташовані на території філії “Поліський лісовий офіс”.

Також він обіцяв безпроблемне затвердження актів прийняття-передання робіт та послуг по майбутнім договорам про надання лісозаготівельних послуг.

У випадку відмови очільник надлісництва погрожував створити умови, що унеможливлять надання надалі комерсантами лісозаготівельних послуг. Він також посилався на “підтримку” такого підходу інших високопосадовців філії.

У першій половині серпня слідчі Бюро задокументували перший факт передачі службовцю неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. грн. Під час отримання другого “траншу” у 2,5 млн грн правоохоронці затримали фігуранта.

У ході обшуків у його автівці вилучено повну суму одержаної “данини”, яку він зберігав для розподілення між іншими учасниками оборудки, особи яких встановлюються.

Наразі начальнику надлісництва повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, поєднано з вимаганням).

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі посадовці, причетні до протиправної схеми.