​На Полтавщині повідомили про підозру підприємцю, який разом із спільниками постачав товари у РФ

У Полтавській області оголосили про підозру підприємцю і п'яти його спільникам, які постачали обладнання у Росії.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури підприємцю та п'яти його спільникам повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Підприємець заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання. Попри запроваджені заборони, він організував схему поставок продукції до держави-агресора, зокрема до підприємства, яке очолювала консультантка держдуми РФ.

Щоб реалізувати схему, підозрюваний залучив директорів і працівників своїх підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.

Для обходу санкцій і маскування реальних напрямів експорту використовувалися підконтрольні структури в інших країнах. Формально продукція оформлювалась для європейського чи середньоазійського ринку, проте фактично поставлялась до російських комерційних структур.

Упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму розраховувалися через міжнародні банківські установи.

Розслідування встановило, що поставлене обладнання використовувалося на території РФ в медичних програмах, у тому числі й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

Наразі організатор схеми переховується від слідства, його оголосили у розшук.