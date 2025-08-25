Верховний Суд підтвердив довічний вирок зраднику України з Харкова

Чоловік через заборонену соцмережу “ВКонтакте” передавав окупантам інформацію про розташування українських військових та техніки в обласному центрі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді довічний вирок мешканцю Харкова, який у перші місяці повномасштабного вторгнення співпрацював з ворогом.

Про це повідомили в ОГП.

Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство і суди встановили, що з лютого по квітень 2022 року чоловік через заборонену соцмережу “ВКонтакте” передавав окупантам інформацію про розташування українських військових та техніки у Харкові. Крім того, він поширював публікації, у яких підтримував збройну російську агресію та принижував Україну.

Суди всіх інстанцій погодилися з доводами прокурорів про вину засудженого та справедливість призначеного покарання. Зі свого боку, сам засуджений своєї провини так і не визнав. Він вже відбуває довічне ув’язнення.