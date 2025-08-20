На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Суд призначив справу голови АМКУ Кириленка до розгляду по суті на 28 серпня

Сторона захисту хотіла зменшити обрану для Кириленка заставу з 25 млн грн до 3 млн грн, тобто у понад 8 разів. 

Суд призначив справу голови АМКУ Кириленка до розгляду по суті на 28 серпня
Фото: Донецька ОДА

Сьогодні, 20 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завершив підготовче провадження у справі голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка про незаконне збагачення та недостовірне декларування. Розгляд справи по суті призначено на 28 серпня. 

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що також ВАКС відмовив у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжки. Сторона захисту хотіла зменшити обрану для Кириленка заставу з 25 млн грн до 3 млн грн, тобто у понад 8 разів. 

Основними мотивами клопотання, за словами захисника, стало те, що ризики суттєво зменшились, а Кириленко своєю "бездоганною" поведінкою демонструє неухильне виконання покладених на нього процесуальних обовʼязків. 

Зокрема, мовляв, коли не діяли процесуальні обов’язки, Кириленко нікуди не втік. Захисник також звернув увагу, що арештоване майно Кириленка є додатковою гарантією, "страховкою" для держави від збитків, та нагадав про необхідність повернення грошей заставодавцю. 

Прокурорка заперечувала проти клопотання захисту та зазначила, що майно арештоване задля можливої подальшої спеціальної конфіскації. Якщо Кириленко ухилиться від суду, то розгляд справи буде зупинено і питання про спеціальну конфіскацію буде неможливо вирішити.

  • Нещодавно суд відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ.
  • Кириленка обвинувачують у недостовірному декларуванні і незаконному збагаченні на 72 млн гривень.
  • Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Наприкінці серпня 2024 року ВАКС призначив Кириленку заставу, яку за нього внесли. У грудні минулого року Суд дозволив зняти з нього електронний браслет.
  • Досудове розслідування щодо цього факту завершено у грудні 2024 року. ВАКС встановив стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами провадження до 4 липня 2025 року включно, по завершенню якого обвинувальний акт потрапить до суду.
  • Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода". Журналісти розповіли, що знайшли у Кириленка майно на 70 мільйонів, придбане під час війни. 
  • 3 липня ВАКС зменшив заставу для дружини глави АМКУ Алли Кириленко із 9 млн грн до 242 тисяч. 
  • 7 липня справу голови АМКУ Кириленка передали до суду.
