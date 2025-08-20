Суд призначив справу голови АМКУ Кириленка до розгляду по суті на 28 серпня

Сторона захисту хотіла зменшити обрану для Кириленка заставу з 25 млн грн до 3 млн грн, тобто у понад 8 разів.

Сьогодні, 20 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завершив підготовче провадження у справі голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка про незаконне збагачення та недостовірне декларування. Розгляд справи по суті призначено на 28 серпня.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що також ВАКС відмовив у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжки. Сторона захисту хотіла зменшити обрану для Кириленка заставу з 25 млн грн до 3 млн грн, тобто у понад 8 разів.

Основними мотивами клопотання, за словами захисника, стало те, що ризики суттєво зменшились, а Кириленко своєю "бездоганною" поведінкою демонструє неухильне виконання покладених на нього процесуальних обовʼязків.

Зокрема, мовляв, коли не діяли процесуальні обов’язки, Кириленко нікуди не втік. Захисник також звернув увагу, що арештоване майно Кириленка є додатковою гарантією, "страховкою" для держави від збитків, та нагадав про необхідність повернення грошей заставодавцю.

Прокурорка заперечувала проти клопотання захисту та зазначила, що майно арештоване задля можливої подальшої спеціальної конфіскації. Якщо Кириленко ухилиться від суду, то розгляд справи буде зупинено і питання про спеціальну конфіскацію буде неможливо вирішити.