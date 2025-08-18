На Харківщині затримали трьох проросійських агітаторів

Чоловіки виправдовували війну Москви проти Києва та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували війну Москви проти Києва та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм. Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії РФ, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.

Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник росіян, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

“Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь рф”, ‒ додали у СБУ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.