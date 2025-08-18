На Харківщині затримали трьох проросійських агітаторів

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували війну Москви проти Києва та чекали на повну окупацію фронтового регіону.
Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.
Серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм. Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.
Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії РФ, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.
Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник росіян, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.
“Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь рф”, ‒ додали у СБУ.
Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
- Раніше стало відомо, що на Донеччині СБУ затримала російську агентку, яка збирала розвіддані для атак на Дружківку. Жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.