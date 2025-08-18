З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаПраво

На Харківщині затримали трьох проросійських агітаторів

Чоловіки виправдовували війну Москви проти Києва та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

На Харківщині затримали трьох проросійських агітаторів

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували війну Москви проти Києва та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм. Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії РФ, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.

Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник росіян, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

“Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь рф”, ‒ додали у СБУ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

  • Раніше стало відомо, що на Донеччині СБУ затримала російську агентку, яка збирала розвіддані для атак на Дружківку. Жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies