СБУ повідомила, що із 2022 року викрила 52 агентів РФ у Силах оборони

З початку повномасштабної війни співробітники Департаменту військової контррозвідки (ДВКР) СБУ викрили 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про Сили оборони та військові обʼєкти України. 52 із них були діючими військовослужбовцями. 44 зрадники вже засуджені на термін від 12 до 15 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Наприклад, 15 років тюрми отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який «зливав» окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога.

Служба безпеки затримала агента восени 2024 року. У зрадника вилучили засоби конспіративного зв’язку із доказами його контактів з куратором – кадровим співробітником воєнної розвідки РФ (більш відомої як гру).

Загалом лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі.

Зокрема, на Запоріжжі у серпні цього року викрили агентурну мережу російської спецслужби, до якої входив мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ (МП). Зловмисники наводили російські авіабомби на локації Сил оборони та вербували нових кандидатів до ворожого осередку.

На Одещині затримали одразу чотирьох агентів фсб разом із резидентом (старшим агентом) групи. Вони коригували повітряні атаки рашистів по складах зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ. Також фігуранти розвідували геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати ворожі удари в обхід вітчизняної ППО.

На Львівщині затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак рф по аеродромах з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Крім цього, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн у оборонній сфері.

Також від початку повномасштабної війни Департамент військової контррозвідки СБУ заблокував 114 схем ухилення від мобілізації і припинив 222 факти незаконного обігу зброї та не допустив її вивезення із району бойових дій.

"Окрім боротьби з агресором та його поплічниками всередині нашої держави, військова контррозвідка Служби безпеки також проводить спецоперації в тилу ворога та бере участь у бойових діях безпосередньо на лінії фронту", – повідомили у СБУ і додали, що з початку повномасштабної війни співробітники ДВКР СБУ уразили на полі бою 219 російських танків, 358 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем та 73 засоби радіоелектронної боротьби.