У Києві затримали ділків, які за 5,6 млн грн обіцяли "вирішити" справу наркодилера

Поліція повідомила про затримання ділків у Києві, які за 5,6 млн грн обіцяли "вирішити" справу наркодилера.

Як інформує Нацпліція, правоохоронці затримали зловмисників на спробі заволодіти грошима потерпілої за звільнення від кримінальної відповідальності її чоловіка, підозрюваного в наркозлочинах.

Фото: Нацполіція Один із затриманих спільників

Фото: Нацполіція Один із затриманих

Під час розслідування контрабанди наркотиків поліцейські отримали оперативну інформацію щодо шахрайства. Правоохоронці встановили спільників – подружжя киян віком 43 та 44 роки. Зловмисники звернулися до дружини підозрюваного в організації транснаціонального наркотрафіку із пропозицією вирішити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності.

Чоловік потерпілої – 50-річний киянин, налагодив контрабандний канал постачання кокаїну та гашишу із Іспанії та Нідерландів до України, та їх збут на території держави.

У липні правоохоронці провели спецоперацію на одному з пунктів пропуску через державний кордон та зупинили автомобіль, у якому організатор наркобізнесу перевозив заборонені речовини. Під час огляду транспортного засобу в спеціально облаштованій схованці в його конструкції виявили та вилучили 600 грамів кокаїну та кілограм гашишу.

За результатами слідчих дій правоохоронці запобігли ввезенню на територію України наркотиків на понад 4 мільйони гривень за цінами "чорного" ринку. Тоді ж чоловіка затримали.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

А ділки пропонували потерпілій сприяння в зміні міри запобіжного заходу та кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого її чоловіком. У якості оплати своїх "послуг" зловмисники вимагали 135 тисяч доларів, що еквівалентно 5,6 мільйонів гривень. Для реалізації злочинного умислу до схеми ділки також залучили посередника – 35-річного чоловіка. В обов’язки співучасника входила передача визначеної суми службовим особам правоохоронних органів.

Фото: Нацполіція Одна із затриманих

Поліцейські провели 4 обшуки за місцями проживання та в автомобілі. В результаті виявили та вилучили нарковмісні лікарські засоби, мобільні телефони, банківські картки, готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 370 тисяч гривень, 1350 імітаційних купюр номіналом 100 доларів, "чорнові" записи, зброю та боєприпаси.

Правоохоронці затримали причетних після отримання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності ще одного учасника групи.