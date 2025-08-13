Посадовець і оцінювач продали землю біля Ужгорода на 70 млн грн дешевше від ринкової вартості

Вони продали землі колишнього заводу на околиці обласного центру за 16,7 млн грн при їх ринковій вартості 86,3 млн грн.

В Ужгороді посадовець міської ради спільно з оцінювачем продали землю на 70 млн грн дешевше від ринкової вартості. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Ужгородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно експосадовця Ужгородської міськради та приватного підприємця ‒ оцінювача. Вони продали землі колишнього заводу на околиці Ужгорода за 16,7 млн грн при їх ринковій вартості 86,3 млн грн.

За матеріалами досудового розслідування, ексдиректор Департаменту Ужгородської міської ради, “поверхово і несумлінно виконуючи свої обов’язки, погодив і підписав вісім договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за ціною у 5 разів меншою, ніж ринкова”. Вартість земель виставлених на продажу формувалась на підставі заниженої експертної оцінки.

Відповідно до проведених експертиз, шкода заподіяна територіальній громаді Ужгорода складає майже 70 млн грн.

За клопотанням прокурора посадовцю міськради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 1,2 млн грн застави.

Підозрюваним інкриміновано: