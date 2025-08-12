У Херсоні суд призначив 3 роки ув’язнення правоохоронцю, який побив військового

Вирок ще може бути оскаржений у апеляції.

Херсонський міський суд визнав винним у перевищенні влади та службових повноважень правоохоронця, який при затриманні безпідставно жорстоко побив військовослужбовця. Чоловікові призначили 3 роки ув'язнення.

Про це повідомили у ДБР.

Події сталися в Херсоні у серпні 2024 року. Місцева жителька викликала правоохоронців, аби ті вгамували компанію, що гучно відзначала День Незалежності.

Під час спілкування з порушниками спокою правоохоронець вдарив одного з гостей, військовослужбовця, кулаком в обличчя, повалив на підлогу та почав добивати ногами. Після цього витягнув його з квартири в під’їзд, надів кайданки та продовжив знущатися з потерпілого.

Побиття продовжилося і на вулиці.

Суд визнав правоохоронця винним у перевищені влади та службових повноважень за ч. 2 ст. 365 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням спеціального звання.

Вирок можуть оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів.