У Херсоні суд призначив 3 роки ув’язнення правоохоронцю, який побив військового

Вирок ще може бути оскаржений у апеляції.

У Херсоні суд призначив 3 роки ув’язнення правоохоронцю, який побив військового
Суд призначив правоохоронцю покарання
Фото: ДБР

Херсонський міський суд визнав винним у перевищенні влади та службових повноважень правоохоронця, який при затриманні безпідставно жорстоко побив військовослужбовця. Чоловікові призначили 3 роки ув'язнення. 

Про це повідомили у ДБР. 

Події сталися в Херсоні у серпні 2024 року. Місцева жителька викликала правоохоронців, аби ті вгамували компанію, що гучно відзначала День Незалежності.

Під час спілкування з порушниками спокою правоохоронець вдарив одного з гостей, військовослужбовця, кулаком в обличчя, повалив на підлогу та почав добивати ногами. Після цього витягнув його з квартири в під’їзд, надів кайданки та продовжив знущатися з потерпілого.

Побиття продовжилося і на вулиці.

Суд визнав правоохоронця винним у перевищені влади та службових повноважень за ч. 2 ст. 365 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням спеціального звання.

Вирок можуть оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів.

  • За чотири місяці ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр. Серед фігурантів - депутат, три члени уряду та 436 правоохоронців.
