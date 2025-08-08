За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаПраво

На Харківщині посадовці лісництва допомогли незаконно вирубати дерев на 12 млн грн

Посадовці держпідприємства вирішили спеціалізуватися на допомозі “чорним лісорубам”.

ДБР викрило масштабну незаконну вирубку дерев на території Харківської лісової науково-дослідної станції, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Про підозру повідомили двом посадовцям Дергачівського лісництва Державного підприємства “Харківська лісова науково-дослідна станція” та двом цивільним особам, які знищили дерев на суму майже 12 млн гривень.

Окремі посадовці держпідприємства вирішили спеціалізуватися на допомозі “чорним лісорубам”.

“Для вирубки обиралися ділянки, розташовані подалі від людських очей. У визначені місця приїжджали цивільні особи, які спилювали дерева. Надалі деревину завантажували на транспорт і вивозили на приховані склади, а посадовці лісництва контролювали весь процес”, ‒ розповіли правоохоронці.

Встановлено, що у 2024 рік так вирубали 1 077 дерев.

За оперативною інформацією, крадену деревину реалізовували місцевим мешканцям орієнтовно по 2 тис. гривень за кубометр. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми.

  • У липні в Україні викрили масштабну схему розкрадань деревини на понад 350 мільйонів. 167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев, ще майже 140 мільйонів ‒ необґрунтовані активи: до розкрадань причетні посадовці "Лісів України" та "ЛІАЦ".
