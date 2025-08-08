ДБР викрило масштабну незаконну вирубку дерев на території Харківської лісової науково-дослідної станції, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Про підозру повідомили двом посадовцям Дергачівського лісництва Державного підприємства “Харківська лісова науково-дослідна станція” та двом цивільним особам, які знищили дерев на суму майже 12 млн гривень.

Окремі посадовці держпідприємства вирішили спеціалізуватися на допомозі “чорним лісорубам”.

“Для вирубки обиралися ділянки, розташовані подалі від людських очей. У визначені місця приїжджали цивільні особи, які спилювали дерева. Надалі деревину завантажували на транспорт і вивозили на приховані склади, а посадовці лісництва контролювали весь процес”, ‒ розповіли правоохоронці.

Встановлено, що у 2024 рік так вирубали 1 077 дерев.

За оперативною інформацією, крадену деревину реалізовували місцевим мешканцям орієнтовно по 2 тис. гривень за кубометр. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми.