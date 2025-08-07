Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаСуспільствоВійна

ДБР оприлюднило деталі розслідування щодо смерті українського військового угорського погодження

Експертиза не виявила ознак насильницької смерті, наголосили у Бюро.

ДБР оприлюднило деталі розслідування щодо смерті українського військового угорського погодження
ДБР
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань заявило, що повідомлення у ЗМІ щодо нібито відмови від розслідування смерті громадянина України, військовослужбовця Йосипа Шебештеня, мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності.

Як ідеться на сайті ДБР, 6 липня Шебештень помер у закладі психіатричної допомоги в місті Берегове. За фактом його смерті ще на початку липня Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Розслідування передали підрозділу Теруправління ДБР у Львові.

Як встановили слідчі, 14 червня цього року Йосипа Шебештеня призвали на службу в Мукачеві та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним. Скарг на стан здоров’я не було.

18 червня військовослужбовець самовільно залишив частину, а наступного дня звернувся до Берегівської психіатричної лікарні зі скаргами на погане самопочуття, головний біль і можливу черепно-мозкову травму. Його доправили до районної лікарні, однак серйозних ушкоджень не виявили. 24 червня він був переведений (за згодою) до обласного психіатричного закладу в Береговому.

6 липня Шебештень помер. Наступного дня поліція отримала повідомлення про смерть.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень не зафіксували. У межах розслідування провели судово-медичну експертизу та допитали свідків, зокрема військовослужбовців і медиків. Експертиза не виявила ознак насильницької смерті.

Розслідування триває.

  • Тему смерті українці угорського походження активно розкручує влада Угорщини.
  • У липні угорський уряд заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям
  • Перед цим угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця під час мобілізації в Україні.
  • Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття рідним та близьким загиблого Йосипа Шебештеня і розповіло, що він є громадянином України, тому його мобілізували 14 червня на законних підставах.
  • Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Не виявили ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.
  • Україна вважає, що Угорщина намагається маніпулятивно використати в політичних цілях індивідуальні випадки щодо мобілізації в нашій державі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies