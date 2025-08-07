ДБР оприлюднило деталі розслідування щодо смерті українського військового угорського погодження

Державне бюро розслідувань заявило, що повідомлення у ЗМІ щодо нібито відмови від розслідування смерті громадянина України, військовослужбовця Йосипа Шебештеня, мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності.

Як ідеться на сайті ДБР, 6 липня Шебештень помер у закладі психіатричної допомоги в місті Берегове. За фактом його смерті ще на початку липня Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Розслідування передали підрозділу Теруправління ДБР у Львові.

Як встановили слідчі, 14 червня цього року Йосипа Шебештеня призвали на службу в Мукачеві та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним. Скарг на стан здоров’я не було.

18 червня військовослужбовець самовільно залишив частину, а наступного дня звернувся до Берегівської психіатричної лікарні зі скаргами на погане самопочуття, головний біль і можливу черепно-мозкову травму. Його доправили до районної лікарні, однак серйозних ушкоджень не виявили. 24 червня він був переведений (за згодою) до обласного психіатричного закладу в Береговому.

6 липня Шебештень помер. Наступного дня поліція отримала повідомлення про смерть.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень не зафіксували. У межах розслідування провели судово-медичну експертизу та допитали свідків, зокрема військовослужбовців і медиків. Експертиза не виявила ознак насильницької смерті.

Розслідування триває.