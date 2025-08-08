15 років тюрми отримав учасник агентурної пари ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони на Донеччині

Російських агентів нейтралізували на Донеччині у січні цього року.

За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав перший учасник агентурної групи ФСБ, яку нейтралізували на Донеччині у січні цього року.

Про це повідомляє СБУ.

У січні 2025 року контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які відстежували для окупантів локації Сил оборони на Краматорському напрямку.

Розвіддані агентів рашисти сподівались задіяти для планування наступальних операцій на східному фронті з використанням авіабомб, дронів-камікадзе та всіх видів артилерії.

Учасник ворожої групи виявився завербований ФСБ місцевий безробітний. Щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти "підключили" його сестру, яка на початку повномасштабної війни виїхала до РФ і пішла на співпрацю з агресором.

Так само ФСБ задіяла жінку для вербування другої учасниці ворожого осередку – її давньої знайомої з Краматорська.

Надалі родичка засудженого виступала у ролі "зв’язкової" між агентурною парою та куратором від російської спецслужби.

Під час обшуків в обох зловмисників вилучено телефони із анонімними чатами у месенджерах, через які вони координували свої дії з ФСБ.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Матеріали кримінального провадження щодо його спільниці перебувають на розгляді у суді.