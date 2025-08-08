Мін’юст розпочав евакуацію колоній і СІЗО в Запорізькій області після трагедії у Біленькому

Йдеться про три такі заклади.

Міністерство юстиції розпочало евакуацію двох виправних колоній і слідчого ізолятора в Запорізькій області після загибелі людей у Біленьківській виправній колонії №99, пише ZMINA.

Станом на 7 серпня керівництво Запорізької ОВА та 17-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про обов’язкову евакуацію із:

«Запорізького слідчого ізолятора»;

«Вільнянської установи виконання покарань (№11)»;

«Кам’янської виправної колонії (№101)».

«Міністерство юстиції розпочало евакуаційні заходи та подальший контроль за їх виконанням», — повідомив начальник відділу по роботі з системою ДКВС Віталій Донських.

Голова організації «Захист в’язнів України» Олег Цвілий зазначив, що ці установи були останніми неевакуйованими в області. На його думку, рішення ухвалили після обстрілу колонії №99 у ніч на 29 липня, коли загинули 16 в’язнів, а понад 40 потрапили до лікарень.

Він також попередив, що евакуація СІЗО може ускладнити проведення судових засідань, оскільки не всі суди мають можливість працювати онлайн, а перевезення ув’язнених в інші області потребуватиме додаткових витрат.