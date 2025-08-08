​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаСуспільствоВійна

Мін’юст розпочав евакуацію колоній і СІЗО в Запорізькій області після трагедії у Біленькому

Йдеться про три такі заклади.

Мін’юст розпочав евакуацію колоній і СІЗО в Запорізькій області після трагедії у Біленькому
Кам’янська виправна колонія (№101)
Фото: фейсбук-сторінка Кам’янської виправної колонії (№101)

Міністерство юстиції розпочало евакуацію двох виправних колоній і слідчого ізолятора в Запорізькій області після загибелі людей у Біленьківській виправній колонії №99, пише ZMINA.

Станом на 7 серпня керівництво Запорізької ОВА та 17-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про обов’язкову евакуацію із:

  • «Запорізького слідчого ізолятора»;
  • «Вільнянської установи виконання покарань (№11)»;
  • «Кам’янської виправної колонії (№101)».

«Міністерство юстиції розпочало евакуаційні заходи та подальший контроль за їх виконанням», — повідомив начальник відділу по роботі з системою ДКВС Віталій Донських.

Голова організації «Захист в’язнів України» Олег Цвілий зазначив, що ці установи були останніми неевакуйованими в області. На його думку, рішення ухвалили після обстрілу колонії №99 у ніч на 29 липня, коли загинули 16 в’язнів, а понад 40 потрапили до лікарень.

Він також попередив, що евакуація СІЗО може ускладнити проведення судових засідань, оскільки не всі суди мають можливість працювати онлайн, а перевезення ув’язнених в інші області потребуватиме додаткових витрат.

  • У ніч на 29 липня російські війська атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. За оновленими даними від Офісу генпрокурора, загинули 16 осіб, були поранені 43 людини. 
  • Наприкінці липня міністр юстиції Герман Галущенко відвідав Біленьківську виправну колонію і запевнив, що всі засуджені були евакуйовані з колонії одразу після обстрілу, а характер удару свідчить про те, що ціллю була саме пенітенціарна установа.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies