Головне за ніч та ранок суботи, 9 серпня: ракетний удар по Дніпру, понад 160 боєзіткнень, обстріл Чугуєва

Нічна повітряна атака, 163 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, підготовка до зустрічі на Алясці.

Уранці ворожа армія атакувала Дніпро ракетами. Унаслідок обстрілу троє людей зазнали поранень.

"Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Є руйнування на території підприємства. Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині агресор застосовував артилерію і БпЛА. Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська – міська та сільська – громади. Відомо про загиблу і постраждалого.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Донеччині: найважчими залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 940 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 062 290 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 9 серпня росіяни завдали ударів безпілотниками по Харківській області.

Як повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, ворог обрав місто своєю ціллю. Влучання зафіксовано в одному із віддалених мікрорайонів. Відомо про двох постраждалих. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Уночі Сили ППО знищили 16 ворожих БпЛА та одну крилату ракету.

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Президент США Дональд Трамп та Путін проведуть особисті переговори щодо завершення війни в Україні у п'ятницю, 15 серпня, на території американського штату Аляска.

Як пише BBC, інформацію про час та місце проведення зустрічі оприлюднив сам Трамп у своїх соціальних мережах. Він також додав, що деталі стануть відомі пізніше.

Під час церемонії підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном господар Білого дому заявив, що припинення вогню між Росією та Україною "дуже близьке", Президент України Володимир Зеленський "має готуватися щось підписати". При цьому Трамп заперечив, що для Путіна зустріч з ним стане "останнім шансом".

Журналісти американського мовника CBS News стверджують, що Президент України Володимир Зеленський, можливо, буде залучений до зустрічі Дональда Трампа та Путіна наступної п'ятниці на Алясці.

Про можливу роль глави української держави у саміті представникам ЗМІ розповів один із високопоставлених чиновників у Білому домі. За його словами, наразі планування заходу "досі доволі розмите", тому не виключено, що двосторонній формат перетвориться на тристоронній.

Видання Axios повідомило, що українські, європейські та американські посадовці мають намір зустрітися цього вікенду у Сполученому Королівстві, щоб обговорити ситуацію щодо урегулювання війни в Україні перед запланованими переговорами Дональда Трампа і Путіна на Алясці.

Українські посадовці розповіли журналістам, що не розуміють деталі російської пропозиції, яка передбачає вихід ЗСУ з Донецької області. Також незрозумілою залишається відповідь США на такі вимоги. Навіть в разі згоди з таким сценарієм, за словами джерел Axios, Президент України Володимир Зеленський повинен буде оголосити проведення референдуму для отримання згоди на територіальні поступки.

Біля будівлі уряду у столиці Грузії Тбілісі 8 серпня відбулася мирна акція до 17-ї річниці початку російсько-грузинської війни.

Як пише "Укрінформ", участь у мітингу взяли кілька десятків людей. Головним гаслом стало "Війну розпочала Росія" - таким чином активісти відповіли на заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який поклав провину за збройний конфлікт 2008 року не на Москву, а не тогочасну грузинську владу.

8 серпня 2008 року Росія вторглася у Грузію, вийшовши за межі так званої Південної Осетії, яка не підкорялася Тбілісі. Окупанти бомбардували грузинські міста та знищили увесь флот, включно з прикордонними кораблями. Внаслідок війни з грузинського боку загинули 413 людей, серед яких 177 солдатів.

