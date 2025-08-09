Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Уночі Сили ППО знищили 16 ворожих БпЛА та одну крилату ракету

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Уночі Сили ППО знищили 16 ворожих БпЛА та одну крилату ракету
Фото: Генштаб

Уночі 9 серпня українська ППО знищила 16 із 47 ворожих дронів, також знешкоджено вороду крилату ракету "Іскандер".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 9 серпня (із 22.30 8 серпня)  противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – рф., а також двома крилатими ракетами Іскандер-К із ТОТ Запорізької обл", — ідеться у повідомленні.

Ударні БпЛА атакували прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракети ворог спрямував на місто Дніпро.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.
