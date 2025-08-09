Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир.

Зеленський: дарувати свою землю окупанту українці не будуть
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

У ранковому зверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

"Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", — ідеться у зверненні. 

Зеленський наголошує: "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть". 

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви", – додає президент. 

Глава держави подякував усім нукраїнцям за єдність. "Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні!"
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies