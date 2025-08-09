У ранковому зверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

"Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", — ідеться у зверненні.

Зеленський наголошує: "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть".

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви", – додає президент.

Глава держави подякував усім нукраїнцям за єдність. "Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні!"