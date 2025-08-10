Сили ППО знищили 70 зі 100 ворожих безпілотників

Уночі 10 серпня російські окупанти атакували Україну сотнею ударних безпілотників, сили ППО знищили 70 повітряних цілей ворога.
Про це інформують повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", – ідеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.