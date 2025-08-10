У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знищили 70 зі 100 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини.

Сили ППО знищили 70 зі 100 ворожих безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 10 серпня російські окупанти атакували Україну сотнею ударних безпілотників, сили ППО знищили 70 повітряних цілей ворога.

Про це інформують повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
﻿
