Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 064 240 осіб.

