Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 064 240 осіб.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб 
  • танків – 11093 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23114 (+7) од
  • артилерійських систем – 31380 (+37) од
  • РСЗВ – 1462 (+2) од
  • засоби ППО – 1204 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191)
  • крилаті ракети – 3556 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131)
  • спеціальна техніка – 3936 (+0).

Дані уточнюються.
