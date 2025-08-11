Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб
- танків – 11093 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23114 (+7) од
- артилерійських систем – 31380 (+37) од
- РСЗВ – 1462 (+2) од
- засоби ППО – 1204 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191)
- крилаті ракети – 3556 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131)
- спеціальна техніка – 3936 (+0).
Дані уточнюються.