У Резерв+ додали сплату штрафів за неприбуття за повісткою

Пресслужба Міністерства оборони України повідомила про розширення функціоналу мобільного застосунку Резерв+: додалася можливість сплатити онлайн штраф за неприбуття за повісткою.

Як пояснили у відомстві, раніше сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку передбачав лише визнання військовозобов'язаним провини у невчасному уточненні даних. Тепер додаток показуватиме й іншу причину виникнення "червоної стрічки" - ігнорування повістки.

Якщо військовозобов'язаний погодиться з фактом порушення і висловить бажання сплатити штраф, то упродовж 20 днів зробити це можна буде з 50% знижкою - 8500 гривень замість 17 тисяч. Потім у громадянина буде ще 20 днів на сплату повної суми, а в разі невиконання цієї вимоги штраф подвоїться до 34 000 гривень.

Після сплати "червона стрічка" у Резерв+ має зникнути. Проте у Міністерстві нагадують, що обов'язок щодо виконання вимог військового обліку зберігається, а подальше ігнорування повісток може призвести до кримінальної відповідальності.