Росіяни атакували Нікопольщину і поранили жінку

Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та FPV-дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Також була зруйнована господарська споруда, побиті 4 приватні будинки, ще три – зайнялися. Понівечені фермерське господарство, автобус і авто.