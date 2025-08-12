«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольщину і поранили жінку

Постраждала 65-річна жінка лікуватиметься амбулаторно. 

Росіяни атакували Нікопольщину і поранили жінку
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 12 серпня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та FPV-дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. 

Також була зруйнована господарська споруда, побиті 4 приватні будинки, ще три – зайнялися. Понівечені фермерське господарство, автобус і авто.
