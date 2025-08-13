Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Минулого місяця Міноборони допустило до експлуатації 7 нових автомобілів

Цьогоріч Міноборони допустило до експлуатації майже 70 нових зразків автомобілів.

Фото: Міноборони

У липні Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони України 7 нових зразків автотехніки різного призначення.

Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на ГУ забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Серед них - легкові позашляхові пікапи з одинарними та подвійними кабінами, повнопривідні мікроавтобуси, автомобільна техніка спеціального призначення.

Міноборони нагадало, що цьогоріч допустило до експлуатації майже 70 нових зразків автомобілів. Більшість з них  – українського виробництва. Значна кількість з них за своїми ТТХ здатні виконувати широкий спектр завдань - це спецавтомобілі, вантажівки, універсальні колісні шасі, автокрани, автомайстерні, евакуаційні тягачі-транспортери, автомобілі для перевезення важких  та габаритних вантажів, причепи, напівпричепи тощо. 

Крім того, минулого року до експлуатації допустили понад 200 нових зразків автотехніки.
