В Україну повернули 84 людини з російського полону – це і військові, і цивільні.
Про це повідомив президент.
Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.
Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.
Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя.
Фото: тг-канал Президента України - Володимира Зеленського
