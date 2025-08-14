Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

В Україну повернули 84 людини з російського полону – це і військові, і цивільні.

Про це повідомив президент.

Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.

Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя.

Фото: тг-канал Президента України - Володимира Зеленського

Фото: тг-канал Президента України - Володимира Зеленського

Фото: тг-канал Президента України - Володимира Зеленського

Фото: тг-канал Президента України - Володимира Зеленського

Фото: тг-канал Президента України - Володимира Зеленського