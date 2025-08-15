У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСуспільствоВійна

Зміцнення Сил оборони на Покровському напрямку та розвиток контрактної армії: Зеленський провів Ставку

Президент також очікує доповіді розвідки щодо намірів російської сторони під час саміту на Алясці.

Зміцнення Сил оборони на Покровському напрямку та розвиток контрактної армії: Зеленський провів Ставку
Фото: пресслужба Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська, а також зміцнення Сил оборони на Покровському напрямку.

"Провів Ставку. Три ключові питання. Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля", зазначає Президент.

Глава держави ухвалив рішення щодо додаткового зміцнення Сил оборони на Покровському та інших напрямків на Донеччині. "Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію". 

Також на Ставці розглянули питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках. 

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет – розвиток саме контрактної армії". 

Також Президент очікує сьогодні доповіді розвідки про наміри російської сторони та підготовку РФ до зустрічі на Алясці. 

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", — наголошує Президент.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies