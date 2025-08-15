Зміцнення Сил оборони на Покровському напрямку та розвиток контрактної армії: Зеленський провів Ставку

Президент також очікує доповіді розвідки щодо намірів російської сторони під час саміту на Алясці.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська, а також зміцнення Сил оборони на Покровському напрямку.

"Провів Ставку. Три ключові питання. Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля", зазначає Президент.

Глава держави ухвалив рішення щодо додаткового зміцнення Сил оборони на Покровському та інших напрямків на Донеччині. "Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію".

Також на Ставці розглянули питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет – розвиток саме контрактної армії".

Також Президент очікує сьогодні доповіді розвідки про наміри російської сторони та підготовку РФ до зустрічі на Алясці.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", — наголошує Президент.