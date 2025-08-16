"АТЕШ": росіяни посилили охорону військових об’єктів у Севастополі

Зафіксовано мобільні групи окупантів із крупнокаліберними кулеметами, які патрулюють територію Круглої і Графської бухти.

Агенти партизанського рух "АТЕШ" під час розвідки виявили посилення охорони важливих військових російських об’єктів у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив у Telegram.

У районі Круглої бухти зафіксовано мобільні групи окупантів із крупнокаліберними кулеметами, які патрулюють територію та несуть чергування для відбиття атак українських морських дронів і безпілотників.

"Підвищені заходи безпеки пов'язані з високою вразливістю так званої "вертольотки" — філії ФГУП "Авіакомплект", яка перетворилася на ключовий вузол військової логістики. Тут координуються бойові вильоти, обслуговуються екіпажі та проводиться підготовка ударних вертольотів", — кажуть партизани "Атеш".

Як зазначають агенти руху, Графська бухта використовується як порт для базування та ремонту військової техніки, зберігання боєприпасів і пального, а також для перекидання особового складу та техніки.