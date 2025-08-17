На Донеччині окупанти вбили п'ятьох цивільних

З початку повномасштабного вторгнення РФ кількість жертв на Донеччині сягає 3417 осіб, ще 7837 – поранені.

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини. Ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 16 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: по 2 у Райському і Святогорівці, 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість загиблих на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення сягає 3417 осіб, ще 7837 поранені. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін