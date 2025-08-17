«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Донеччині окупанти вбили п'ятьох цивільних

З початку повномасштабного вторгнення РФ кількість жертв на Донеччині сягає 3417 осіб, ще 7837 – поранені.

Наслідки російського удару
Фото: Краматорська міська рада

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини. Ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 16 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: по 2 у Райському і Святогорівці, 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість загиблих на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення сягає 3417 осіб, ще 7837 поранені. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін
