Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, є постраждалі

Росіяни вдарили балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав Терехов у Telegram.
Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив про вибухи в деяких районах міста.
"Інформація зʼясовується. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!", - написав він.
Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару постраждали 13-річна дівчинка, 21-річна жінка, а також 60-річна жінка. Медики наразі надають їм необхідну допомогу.
Також 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.
Також за допомогою до медиків звернулася 27-річна жінка. Кількість постраждалих зростає.