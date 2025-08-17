Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, є постраждалі

Кількість постраждалих зростає, деталі уточнюють.

Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: Інформатор

Росіяни вдарили балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав Терехов у Telegram.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив про вибухи в деяких районах міста.

"Інформація зʼясовується. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!", - написав він.

Пізніше Синєгубов повідомив, що  внаслідок ракетного удару постраждали 13-річна дівчинка, 21-річна жінка, а також 60-річна жінка. Медики наразі надають їм необхідну допомогу.

Також 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес. 

Також за допомогою до медиків звернулася 27-річна жінка. Кількість постраждалих зростає. 

 
