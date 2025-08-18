​Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ заходи для протидії СЗЧ

Сухачов нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов провів робочу зустріч із керівництвом Національної поліції та Збройних Сил України щодо посилення взаємодії у протидії самовільному залишенню частин військовослужбовцями.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У нараді взяли участь голова Національної поліції Іван Вигівський, командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, керівник Військової служби правопорядку ЗСУ Віталій Левченко, а також інші представники ДБР, Генштабу та Нацполіції.

Сухачов наголосив, що СЗЧ напряму впливає на боєздатність армії та потребує рішучої й скоординованої реакції.

"Наше завдання - не лише фіксувати факти самовільного залишення частин, а й знаходити дієві шляхи повернення військовослужбовців у стрій. Ми повинні орієнтуватися на потреби військовослужбовців. Ті, хто усвідомив свою провину і готовий виправити помилки, має отримати шанс повернутися в підрозділи та продовжити боронити державу", - сказав він.

Голова ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Також Сухачов зазначив, що важливо, аби усі працівники ТЦК та СП суворо дотримувалися законного порядку дій та прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією.

"В країні повинен панувати Закон і порядок. Навіть у такий складний час повага один до одного, тим більше - до військових, має стати національним пріоритетом", - резюмував він.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні кроки, спрямовані на удосконалення системи повернення військовослужбовців. Зокрема, -обговорювалися нові шляхи та механізми, які допоможуть тим, хто з різних причин перебуває поза строєм, повернутися до виконання своїх обов’язків. Було наголошено на важливості мотивації та підтримки військових, а також на пошуку ефективних рішень для зміцнення обороноздатності.