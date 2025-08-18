​Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ заходи для протидії СЗЧ

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов провів робочу зустріч із керівництвом Національної поліції та Збройних Сил України щодо посилення взаємодії у протидії самовільному залишенню частин військовослужбовцями.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
У нараді взяли участь голова Національної поліції Іван Вигівський, командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, керівник Військової служби правопорядку ЗСУ Віталій Левченко, а також інші представники ДБР, Генштабу та Нацполіції.
Сухачов наголосив, що СЗЧ напряму впливає на боєздатність армії та потребує рішучої й скоординованої реакції.
"Наше завдання - не лише фіксувати факти самовільного залишення частин, а й знаходити дієві шляхи повернення військовослужбовців у стрій. Ми повинні орієнтуватися на потреби військовослужбовців. Ті, хто усвідомив свою провину і готовий виправити помилки, має отримати шанс повернутися в підрозділи та продовжити боронити державу", - сказав він.
Голова ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.
Також Сухачов зазначив, що важливо, аби усі працівники ТЦК та СП суворо дотримувалися законного порядку дій та прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією.
"В країні повинен панувати Закон і порядок. Навіть у такий складний час повага один до одного, тим більше - до військових, має стати національним пріоритетом", - резюмував він.
За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні кроки, спрямовані на удосконалення системи повернення військовослужбовців. Зокрема, -обговорювалися нові шляхи та механізми, які допоможуть тим, хто з різних причин перебуває поза строєм, повернутися до виконання своїх обов’язків. Було наголошено на важливості мотивації та підтримки військових, а також на пошуку ефективних рішень для зміцнення обороноздатності.
- У квітні нардепи продовжили можливість повернутися за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.
- У серпні минулого року виповниться рік, відколи Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства.
- Серед військових немає одностайного ставлення до СЗЧ: одні критикують і побратимів, які покинули підрозділ, і владу, що йде їм назустріч; інші підтримують — мовляв, за певних умов це єдиний вихід, щоб, наприклад, перевестися в іншу бригаду чи пройти необхідне лікування. Які наслідки спрощеного повернення після першого факту СЗЧ, що хоче вдосконалити парламент, що кажуть військові та з чим звертаються бійці до уповноваженої з захисту прав військовослужбовців — читайте в матеріалі LB.ua "СЗЧ без відповідальності. Що це дало і які зміни розглядає Рада".