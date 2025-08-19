КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З російської окупації вдалося повернути ще двох українських дітей, які пережили репресії

Окупанти погрожували дітям обшуками та змушували ходити до російської школи.

З російської окупації вдалося повернути ще двох українських дітей, які пережили репресії
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які три роки прожили жили в російській окупації. 

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи. Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність", — каже Єрмак. 

Діти навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою. Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу.

"Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує глава Офісу президента.

  • Учора з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками жили у російській неволі і зазнали тиску та переслідувань з боку окупантів.
﻿
