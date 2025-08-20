Бережна: через російську агресію культурна сфера України зазнала $4 млрд збитків

До кінця року міністерство культури планує залучити близько 500 млн грн від партнерів через Фонд збереження культурної спадщини.

З початку повномасштабного вторгнення РФ культурна інфраструктура України втратила майже 4 млрд доларів.

Про це повідомила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна під час презентації програми дій уряду, пише "Укрінформ".

Ідеться про прямі збитки культурних інституцій та пам’яток. Якщо враховувати недоотримані доходи креативних індустрій і туризму, сума зростає до 23 млрд доларів. Існує чіткий перелік дій для збереження та створення нової культурної спадщини, — зазначає Бережна.

До кінця року міністерство культури планує залучити близько 500 млн грн від партнерів через Фонд збереження культурної спадщини. У межах програми "Велика реставрація" планують відновлення щонайменше 10 пам’яток культури.

"Ми розуміємо, що маємо застарілі протоколи евакуації культурної спадщини з прифронтових територій. Оновлюючи їх, також працюємо над збереженням", — сказала Бережна.

Також, планується запуск грантової програми для креативних індустрій, що створить нові робочі місця, а також розширення фінансової автономії культурних інституцій шляхом платних послуг та зміни їхньої організаційно-правової форми. Серед пріоритетів міністерства також культурна дипломатія та міжнародні альянси.

"І за рахунок такої внутрішньої і зовнішньої роботи ми маємо на меті впоратися з тим викликом, який стоїть перед нами, — збереженням та відновленням культурної спадщини", — підсумувала Бережна.