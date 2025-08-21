Трамп тимчасово відступає від мирних переговорів між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп вирішив не брати безпосередньої участі у переговорах щодо завершення війни в Україні й залишає ініціативу організації зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна самим сторонам, пише The Guardian.

За інформацією джерел видання, наступним кроком Трамп вважає двосторонню зустріч президентів України та Росії. Лише після неї він планує провести тристоронні переговори.

У телефонному інтерв’ю ведучому Марку Левіну Трамп зазначив, що «я просто хочу побачити, що станеться на їхній зустрічі. Вони вже працюють над її організацією, і ми побачимо результат».

Американський президент визнав, що завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував. Раніше Трамп заявляв, що міг би досягти миру за 24 години, однак після закінчення власного «дедлайну» цього місяця він почав шукати шляхи для швидкої мирної угоди.

У Білому домі офіційно підтвердили, що Трамп і його команда національної безпеки «продовжують контакти з українськими та російськими представниками для організації двосторонньої зустрічі, аби зупинити вбивства та закінчити війну». Водночас наголосили, що публічне обговорення деталей переговорів не відповідає національним інтересам США.

Наразі немає конкретних ознак прогресу щодо дати та місця зустрічі лідерів. НАТО ж висловлює обережний оптимізм, що переговори між Зеленським і Путіним можуть відбутися протягом двох тижнів.

Зеленський після переговорів у Білому домі заявив, що ключовою темою стало питання гарантій безпеки для України в межах можливої мирної угоди. Трамп погодився долучитися до забезпечення таких гарантій, але виключив можливість відправлення американських військ в Україну. Натомість США можуть надати розвіддані або авіаційну підтримку.

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що під час саміту в Алясці Путін погодився на пропозицію про американські гарантії безпеки для України, які нагадують 5-ту статтю статуту НАТО. Однак офіційна Москва водночас наполягає, що сама Росія також повинна бути серед гарантів.

Зеленський, своєю чергою, оголосив про план закупівлі американського озброєння на $90 млрд через Європу та пропозицію для США придбати українські безпілотники. Чи увійде ця схема до вже анонсованої Трампом оборонної угоди — наразі невідомо.