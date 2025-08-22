«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
У Костянтинівці надзвичайники під час ліквідації наслідків обстрілів врятували 2 людей

Постраждалих транспортували до лікарні.

У Костянтинівці надзвичайники врятували 2 людей під час ліквідації наслідків ранкових російських авіаударів, повідомили у ДСНС.

Через небезпеку для особового складу рятувальники були змушені тимчасово припинити ліквідацію пожеж у дев’яти- та десятиповерхових житлових будинках, оскільки ворог продовжував обстрілювати місця проведення робіт.

Вчора надзвичайники ліквідували займання в адмінбудівлі й торгових павільйонах, що виникли внаслідок ворожих атак.

“Загалом через обстріли постраждала одна людина, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, 5 адмінбудівель, 3 господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів та об’єкт інфраструктури”, ‒ зазначили рятувальники.

  • Ворог сьогодні обстріляв Костянтинівку авіабомбами. Місто залишилось без газу, відновлення газопостачання неможливе. Обстріли призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури, була пошкоджена газорозподільна станція.
