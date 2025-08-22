У Костянтинівці надзвичайники врятували 2 людей під час ліквідації наслідків ранкових російських авіаударів, повідомили у ДСНС.

Постраждалих транспортували до лікарні.

Через небезпеку для особового складу рятувальники були змушені тимчасово припинити ліквідацію пожеж у дев’яти- та десятиповерхових житлових будинках, оскільки ворог продовжував обстрілювати місця проведення робіт.

Вчора надзвичайники ліквідували займання в адмінбудівлі й торгових павільйонах, що виникли внаслідок ворожих атак.

“Загалом через обстріли постраждала одна людина, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, 5 адмінбудівель, 3 господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів та об’єкт інфраструктури”, ‒ зазначили рятувальники.