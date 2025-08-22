Ворог обстріляв Костянтинівку авіабомбами. Місто залишилось без газу, відновлення газопостачання неможливе

Обстріли призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Зокрема була пошкоджена газорозподільна станція.

З початком доби 22 серпня російські війська здійснили серію обстрілів Костянтинівки на Донеччині, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Він зазначив, що атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі «Укрпошти» та газопроводу. Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250.

Одна цивільна особа отримала поранення.

Зі свого боку, Донецькоблгаз повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу у м. Костянтинівка була пошкоджена газорозподільна станція, що належить ТОВ «Оператор газотранспортних систем України».

У звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання м. Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста.

З урахуванням безпекової ситуації у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки при виконанні робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у м. Костянтинівка не є можливим.