На Херсонщині 16 людей поранені через російську агресію

Також окупанти понівечили газогін, приватні гараж та автомобілі.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Клапая, Берислав, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Упродовж доби на Херсонщині російська армія поранила 16 людей. Від обстрілів ворога постраждали 28 населених пунктів області.

