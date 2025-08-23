Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Херсонщині 16 людей поранені через російську агресію

Від обстрілів ворога постраждали 28 населених пунктів області.

Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж доби на Херсонщині російська армія поранила 16 людей. Від обстрілів ворога постраждали 28 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Клапая, Берислав, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газогін, приватні гараж та автомобілі.
﻿
