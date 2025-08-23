Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У неділю в Україні очікують короткочасні дощі, місцями грози

На території Київщини хмарно. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

У неділю в Україні очікують короткочасні дощі, місцями грози
Фото: pixabay

У неділю, 24 серпня, в Україні буде хмарно. Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, місцями грози, передає Укргідрометцентр. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході країни до 17°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°.

На території Київщини та м. Києва хмарно. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°, а у Києві вночі 11-13°, вдень 18-20°.
