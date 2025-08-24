Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
​Росіяни близько 20 разів атакували Дніпропетровщину, постраждав чоловік

У Покровській громаді пошкоджене пожежне депо, службовий автомобіль, інфраструктура та лінія електропередачі.

Фото: ДСНС

Близько двох десятків атак зафіксовано на території Дніпропетровської області протягом дня.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Ворог бив по Нікопольському району безпілотниками та артилерією. Росіяни цілили по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. 

У Покровській громаді постраждав 40-річний начальник караулу пожежно-рятувального підрозділу, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджене пожежне депо, службовий автомобіль, інфраструктура та лінія електропередачі.

У Синельниківському районі обстріл дронами спричинив пожежу у Межівській громаді та пошкодження приватної оселі.

"За уточненими даними через ранкову атаку по Маломихайлівській громаді пошкоджено 12 приватних будинків та газогін. Також ворог атакував Криворізький район безпілотниками й артилерією. є пошкодження у житловому секторі", - зазначив Лукашук. 
