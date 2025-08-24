​Росіяни близько 20 разів атакували Дніпропетровщину, постраждав чоловік

У Покровській громаді пошкоджене пожежне депо, службовий автомобіль, інфраструктура та лінія електропередачі.

Близько двох десятків атак зафіксовано на території Дніпропетровської області протягом дня.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Ворог бив по Нікопольському району безпілотниками та артилерією. Росіяни цілили по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

У Покровській громаді постраждав 40-річний начальник караулу пожежно-рятувального підрозділу, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджене пожежне депо, службовий автомобіль, інфраструктура та лінія електропередачі.

У Синельниківському районі обстріл дронами спричинив пожежу у Межівській громаді та пошкодження приватної оселі.

"За уточненими даними через ранкову атаку по Маломихайлівській громаді пошкоджено 12 приватних будинків та газогін. Також ворог атакував Криворізький район безпілотниками й артилерією. є пошкодження у житловому секторі", - зазначив Лукашук.