Зеленський запропонував спрямувати залишок коштів "програми Нансена" на дрони

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере закликав розглянути можливість використати залишок цьогорічного фінансування за програмою підтримки Нансена на безпілотники для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський наголосив на пріоритеті розвитку українського виробництва безпілотників. Він зазначив, що інвестиції у дрони означають не лише фізичний захист на фронті, але й можуть змусити Росію до завершення війни.

“Що більше буде наших дронів – і для захисту наших позицій, і для далекобійних ударів, – то серйознішим буде примус Росії до миру”, ‒ додав президент.

Він також подякував Осло за постачання систем ППО NASAMS та відзначив їхню ефективність, зокрема взимку. “І я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво “насамсів” стане можливим і в Україні”, ‒ сказав Зеленський.

Президент повідомив, що обговорював із Гар Стере участь Норвегії у програмі PURL, яка дає змогу купувати зброю у США. “…і наша мета – наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно, я про це вже говорив”, ‒ зазначив український лідер.