​Більшість киян вважають, що Україна недостатньо підготувалася до вторгнення Росії у 2022 році, - опитування

Водночас 36% визнають, що певні кроки були здійснені, але їх виявилося замало.

​Більшість киян вважають, що Україна недостатньо підготувалася до вторгнення Росії у 2022 році, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левін

Серед мешканців Києва 82% вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення в 2022 році. З них 46% вважають, що абсолютно недостатньо, а 36% вважають, що дещо було зроблено, але все-таки переважно недостатньо. 16% киян вважають, що Україна зробила достатньо.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Тим, хто вважає, що Україна зробила недостатньо, ставилося додаткове запитання, чому саме не вдалося підготуватися. Так, переважна більшість вважає, що Україна зробила недостатньо, насамперед говорять, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (72%). Інші причини називалися рідше: невіра самого населення у вторгнення (30%), те, що керівництво ЗСУ не змогло докласти зусиль (20%), занадто великі ресурси у Росії (17%), недостатня підтримка від Заходу (16%).

Західні розвідки ще з початку листопада 2021 року попереджали публічно, що Росія готує широкомасштабний напад на Україну. 

У січні 2022 року, за місяць до вторгнення, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку". А президент Володимир Зеленський звернувся до громадян із проханням не панікувати, і готуватися до шашликів у травні.
