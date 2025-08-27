Росіяни вдарили з артилерії по Херсону, є загибла і поранена

Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Окупанти почали обстріл близько 04:45 ранку.

Російські війська вранці 27 серпня завдали артилерійського удару по Херсону. В результаті обстрілу загинула літня жінка, ще одна дістала поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 04:45 війська РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка, яку госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, внаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора поранень дістали 11 людей. З них семеро – це мешканці Херсонської громади.
