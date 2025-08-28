Два райони Київщини постраждали унаслідок атаки РФ, поранений чоловік

У ніч на 28 серпня російська арамія дронама, крилатими ракетами і балістикою атакувала Київську область. Постраждали два райони. Поранений чоловік.

Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Масована атака ворога на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою. Під ударом звичайні мирні населені пункти області.

У Фастівському районі чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Наслідки атаки вже фіксуються у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.