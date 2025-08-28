«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Два райони Київщини постраждали унаслідок атаки РФ, поранений чоловік

Ворог пошкодив житло людей. 

Два райони Київщини постраждали унаслідок атаки РФ, поранений чоловік
Київська область, 10 липня
Фото: Микола Калашник у Telegram

У ніч на 28 серпня російська арамія дронама, крилатими ракетами і балістикою атакувала Київську область. Постраждали два райони. Поранений чоловік.

Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник. 

Масована атака ворога на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою. Під ударом звичайні мирні населені пункти області.

У Фастівському районі чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Наслідки атаки вже фіксуються у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. 

Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

  • Упродовж ночі на 28 серпня росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Близько 3:00 Київ та Київська область опинилися під обстрілом, попередньо – балістичними ракетами. Також ворог застосував крилаті ракети і дрони.
  • У столиці лунали гучні вибухи. Є жертви і понад 20 поранених, ушкодження в багатьох районах міста. 
